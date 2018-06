Jõutõstja Siim Rast võitis Calgaris toimunud MMil kaalukategoorias 120+ kg pronksmedali. Kolme ala kogusummaks sai ta kirja 917,5 kg.

Kuldmedal jäi siiski kaugele, sest võidu noppis ameeriklane Ray Williams 1083,5 kilogrammiga. Rast ise jäi etteastega rahule. „Tehtud! Raske võistlus, aga medal käes ja see on põhiline, mis loeb,“ kirjutas ta Facebookis.

„Kõige suuremad tänud lähevad kõigile nendele inimestele, kes selle kõik võimalikuks tegid, et ma sain siia üldse võistlema tulla. Neid inimesi oli palju ja ma siiralt loodan, et te ei pidanud pettuma. Kui koju jõuan kirjutan natuke pikemalt võistlusest, aga esimesed emotsioonid on vägevad.“