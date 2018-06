Islandi jalgpallikoondise vanim liige Birkir Mar Saevarsson rääkis omapärasest viisist, kuidas ta maailmameistrivõistlusteks valmistus. Nimelt otsustas ta vahetult enne MMi tööle asuda soolatehases.

Asi polnud rahas ega selle puudumises, vaid Saevarsson tahtis end lihtsalt tavalise inimesena tunda. Ta töötas Reykjaviki tööstuslinnaosas asuva tehase pakkijana. Jalgpallur otsiski enda sõnul kõige üksluisemat ametit, et kainet mõistust ellu äratada ja end kahe jalaga maa peal tunda.

„Islandlase jaoks on see normaalne töökoht. Igal juhul on see tavalisem, kui jalgpalli MMile sõitmine,“ rääkis ta APle. „Jalgpalluri amet on maailma parim, aga see pole päris elu. Tegelikult võiksin ma lihtsalt päev otsa istuda ja mitte midagi teha. Selline elu on igav ja võib laisaks muuta. Ma ei tahtnud enne MMi laiselda.“

Saevarsson liitus tänavu taas oma noorspõlveklubi ehk Reykjaviki Valuriga, karjääri jooksul on ta mänginud ka Norras ja Rootsis.