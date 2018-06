Kes lihtsa turistina Venemaal käib, valib esmajoones ilmselt Moskva ja Peterburi. Millised on aga hinnad "provintsis"? Astusin Doni-äärses Rostovis sisse Pjatjorotška-nimelisse toidukaupade keti poodi. Nähtu on järgmine.

Inimesi ikka huvitab, kui odav või kallis on elu mõnes teises riigis. Eriti naaberriigis. Eriti hästi teavad eestlased nüüd Läti alkoholihindu. Soome hinnatase on kah silme ees kõigil, kes laevaga üle lahe sõitnud. Ent Venemaale niisama lihtsalt ei pääse, viisat läheb vaja, ja sestap pole ida suunas sama suurt liikumist.

Ning bensiin - jah, siin pole Eestiga midagi võrrelda. Rostovi kandis on bensiini 95 hind veidi üle 45 rubla ehk üle 60 eurosendi, Jekaterinburgis nägin aga ka hinda 42 rubla kopikatega. Nii et kellel on ida poole asja, on mõtet paak täis tankida seal, mitte Lätis.