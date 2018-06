„Mind on väiksest peale jalgpall huvitanud ning soovisin isegi saada jalgpalluriks. Tahtsin minna jalkatrenni, aga ema ei lubanud, sest see on vigastusterohke ala,“ meenutab motosportlane Anastassia Kovalenko. Elu teeb aga vahel kummalisi lükkeid – nüüd tegeleb Anastassia hoopistükkis ohtlikuma alaga.

„Jah, tegelikult ongi see naljakas, et motosport on ohtlikum kui jalgpall,“ muigab Anastassia. „Samas pole mul isegi motospordis olnud selliseid vigastusi, mis on jalgpallis võimalikud. Näiteks 11. klassis murdsin kodus vutti tagudes jalaluu.“

Kuigi ema Anastassial kooli ajal jalgpalli trenni minna ei lubanud, mängis neiu siiski oma kooli naiskoondises. „Käisime teiste koolidega võistlemas ja see oli väga äge periood,“ kiidab Anastassia.

Kuigi talle meeldib jalgpall väga, siis südame paneb kiiremini lööma oma ala motosport. „Samas kui ma vaatan tänavusi MM-i mänge, on ärevus suur – just siis, kui tulevad ohtlikud momendid ja väravasöödud. Jalgpall on ettearvamatu mäng ning kunagi ei tea, mis juhtub. Vormelit vaadates võib palju ette aimata, kuid minu jaoks on see siiski põnevam. Aga mõlemad võivad olla väga emotsionaalsed,“ mõtiskleb Anastassia.

Ka praegusel ajal mängib Anastassia aeg-ajalt oma õdede-vendade ja isaga jalgpalli. Lisaks vaatavad nad perega MM-i võimalikult palju koos. „See on meie jaoks oluline pereüritus ning oleme esimesest mängust saadik püüdnud kõiki koos vaadata. Kui mõnikord ei ole see võimalik, siis oleme leppinud kokku, et keegi uudiseid ei kuula (et mitte saada teada, kes mängu võitis) ning vaatame seda järelvaatamisest nagu toimuks mäng otse,“ räägib Anastassia. Tema sõnul vaatab hea meelega jalgpalli ka ema, kes muidu ei ole nii suur vutihuviline.

Anastassia õhkab, et tänavune jalgpalli MM on ülimalt põnev. „Kunagi ei tea, kes võidab ja raske on ennustusi teha,“ lausub ta. Siiski ennustavad nemad alati perekeskmes, sest siis on lõbusam vaadata.

Anastassia arvab, et MM-i võitjaks tuleb Brasiilia, sellele järgnevad Prantsusmaa ja Saksamaa. „Prantsusmaale olen ma juba pikemat aega hoidnud pöialt, aga tahaksin seekord näha Brasiiliat võitmas või vähemalt finaalis osalemas. Ma arvan, et nad ise ihkavad ka tugevat tagasitulekut pärast viimast MM-i, kui Saksamaaga mängitud poolfinaal lõppes tulemusega 7:1. Olen Brasiiliat pikalt jälginud ja nad kindlasti vääriksid võitu,“ jutustab Anastassia. „Saksamaa meeldib mulle ka väga, aga nad on nii palju valitsenud jalgpalli – tahaks näha kedagi uut.“

Anastassia on kindel, et sel MM-il tuleb veel üllatusi. „Belgia on tugev, samamoodi horvaadid,“ leiab ta. „Island oli Argentinaga mängides hea, aga ma ei ole kindel, kas nad suudavad nii kaugele jõuda nagu EM-il.“

Oma kooli naiskoondise kogemusest teab Anastassia, et jalgpallimatšile minnes ei tea iial, mis võib juhtuda. „Sa võid anda endast kõik, ette valmistada, panna taktika paika ja siis sa lähed väljakule ning mäng on täiesti teistmoodi. Sa võid nii palju trenni teha, ette valmistada, aga see mäng ei lähe lihtsalt käima või on vastased üle. Trenn ja võistlus on kaks täiesti erinevat asja,“ toob Anastassia välja.

