Lõppenud hooajal kolm kuldmedalit võitnud Saaremaa võrkpalliklubi tugevdas enda meeskonda senise Pärnu meeskonna kapteni Harri Palmariga.

Palmari näol on tegemist kolmanda temporündajaga, kellega Saaremaa käed on löönud. Juba varasemast on olemas kokkulepped Siim Ennemuisti ja Mihkel Tanilaga.

"Olen viimased neli aastat mänginud Pärnus ja hetkel tundus, et on õige aeg edasi liikuda," põhjendas Palmar üleminekut. "Saaremaa klubi on küll veel väga noor, kuid juba eelmisel aastal oli näha, et seal tehakse asja professionaalselt ja kõrgete sihtidega."

Lisaks seob Palmarit Saaremaaga veel tema ema, kes Kuressaares sündinud ning vanaema, kes siiani saarel elab.