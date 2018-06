Naine on armukesega voodis. Ootamatult tuleb koju mees. Naine peidab armukese riidekappi ja läheb koos oma abikaasaga magama. Paari tunni pärast arvab armuke, et nüüd võib kojuminekuga riskida. Ta ronib kapist välja ja hakkab üle toa hiilima, kui mees üles ärkab: "Kes seal on?"

"Koiliblikas," vastab armuke.

"Kuhu sa lähed?"

"Koju."

"Aga miks sul kasukas seljas on?"

"Ma söön kodus edasi."