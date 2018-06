Lepime kohe hakatuseks kokku, et unustame poliitika. Kas Venemaa on MMi korraldamiseks sobiv koht või mitte, jäägu juba peetud või tulevaste arutelude teemaks. Kui MM on Venemaale juba antud, siis kohapeal olles lähenen toimuvale objektiivselt. Ning tuleb tõdeda: Rostovisse tahaks jääda kauemaks.