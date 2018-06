Prantsusmaa jalgpallikoondise keskväljamootori Paul Pogba arvates on ta maailma kõige enam kritiseeritud mängija.

25aastane Manchester Unitedi staari hooajad Inglismaal on olnud ebastabiilsed ning prantslane on saanud oma kehvade esituste tõttu ka kõvasti kriitikat, ent Pogba enda sõnul ei pööra ta sellele tähelepanu.

„Tundub, et mul on vähem õigust eksida, kui teistel. See on naljakas, et maailma kalleimast mängijast sai kõige kritiseeritum,” lausus ta Telefootile. „Kui ma olin väike, tögasime pidevalt sõpradega üksteist ja kommenteerisime, kui hea või halb keegi oli. Nii juhtub igal jalgpalliväljakul ja suhtun kriitikasse praegu samamoodi kui lapsena hoovis mängides. See pole probleem, igaühel on oma arvamus.

Pogba ja Prantsusmaa jätkavad MMi neljapäeval, kui minnakse vastamisi Peruu koondisega.