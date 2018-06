Kohtuvad kaks kalameest, kes on juba kümme aastat koos kalal käinud:

"Kuule, Jack, miks sa laupäeval ei tulnud?"

"Ei saanud, naise võtsin?

"On siis ka väärt naine?"

"Ei ole, igavesti inetu ja puruvaene."

"Miks sa ta siis üldse võtsid?"

"Aga mõtle, mees, tal on ju kõhus ussid!"