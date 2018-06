Horvaatia jalgpallimeeskond viskas tiimist välja ründaja Nikola Kalinici, kes keeldus 2:0 võidumängus Nigeeria vastu platsile minna.

Kesktormaja jäeti laupäevases mängus Aafrika tiimi vastu pingile, kuid peatreener Zlatko Dalic käskis mängu lõpus ründajal end valmis panna, et too sisse vahetada. Kalinicil endal olid aga teised plaanid ning AC Milani staar ei kavatsenudki sel päeval mängida. See viis Dalici otsuseni 30-aastase mängija MM varakult lõpetada.

„Kalinic pidi platsile minema, aga ta ütles mulle, et pole vormis. Ta polnud vormis ka sõpruskohtumises Brasiilia vastu, kuid mul on vaja mängijaid, kes on vormis ja terved,” kommenteeris peatreener Dalic olukorda.

Horvaatia MM jätkub neljapäeval Argentiina vastu, kes ei suutnud Islandi vastu enamat 1:1 viigist.