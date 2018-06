Nii poolfinaalis (kaotusseisust 9:13) kui ka finaalis (kaotusseisust 5:10) suutis eestlanna keerulisest seisust välja tulla ning vahetult pärast medali kaela saamist olid ka need kaks suurepärast tagasitulekut tema jaoks müstilised. "See on täiesti uskumatu," lausus ta sõnu otsides.

Varasemast on tema auhinnakapis ka juunioride maailmameistritiitel, kuid praeguse medali näol on tegemist esimese individuaalse medaliga täiskasvanute seas. Ja kohe kuldsega!

"Ei ütleks, et üks on tähtsam kui teine. Ma ei pane neid ühe pulga peale, sest need on erinevad. Üks on juunioride oma ja teine täiskasvanute seas. Mõlemad on väga tähtsad," sõnas Lehis.

Finaalis oli Lehise vastaseks koondisekaaslane Kristina Kuusk, keda ta läbi ja lõhki tunneb. Samas oli sama trump varrukast võtta ka Kuusel. "Vastane on vastane, vahet pole, kas eestlane või mitte. Teame ja tunneme küll teineteist veidi rohkem, kuid minu jaoks väga suurt vahet pole," leidis värske kuldmedali omanik.

Üsna finaali alguses tuli Lehise näole valugrimass ning eestlanna haaras kinni ka oma vasakust jalast. Tagantjärgi tunnistas vehkleja, et teda kimbutasid krambid.

"Siin on väga palav ja eks see tekitaski need. Terve matši vältel oli üsna raske ja pidin nendega võitlema, aga suutsin õnneks vastu pidada ja neist jagu saada," oli eestlanna õnnelik.

Tänu EM-kullale tõusis Lehis ka EOK A-kategooria toetusele ning senise 600 euro asemel hakkab haapsallane teenima 2500 + 2200 eurot. "See on kindlasti väga-väga suureks abiks," sõnas Lehis siiralt.

Väga pikka pidutsemist Lehis endale siiski lubada ei saa, sest pisipoeg Henri nõuab emmet enda juurde tagasi. "Ta on väsinud ja segaduses, sest terve päev on väga palju inimesi ta ümber olnud."