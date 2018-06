Äsja Serbias Novo Sadis lõppenud epeevehklemise naiste individuaalvõistlusel läks eestlannadel suurepäraselt, koju tuuakse täiskomplekt: kuld, hõbe ja pronks. Teise koha saavutanud Kristina Kuusk tundis end pärast finaali väga hästi.

„Minu jaoks on iga medal kulla hinnaga. Tunne on praegu väga hea,” kommenteeris Kuusk Õhtulehele antud intervjuus ning oli ülimalt õnnelik oma esimese tiitlivõistluste medali üle, kuigi kõrgeim koht pjedestaalil jäi saavutamata.

Neljapäeval läheb hõbemedalist aga võitlustulle juba naiskonna koosseisus, kust värske Euroopa meister Katrina Lehis on välja jäänud. Ootused on siiski kõrged: „Kaotama me ei lähe ja arvan, et igal juhul võitleme medalite eest, aga miks mitte ka kulla eest. Esimene eesmärk on siiski võita kõigepealt esimene, siis teine ja kui hästi läheb, ka kolmas ja neljas matš.”