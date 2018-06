Uskumatu! Eesti epeevehklejad võitsid eile naiste individuaalvõistluselt kolm medalit. Aga veelgi uskumatum on see, et sportlikust triumfist hoolimata on põhiteemaks Eesti vehklemises valitsevad pinged

„Meil on kehtestatud reeglid ja reeglite järgi mahuvad koosseisu kolm esimest punktide alusel ja neljanda otsustavad nende treenerite ja koondise peatreenerite ühine koosolek. Kui hääled lähevad pooleks, on otsustusõigus koondise peatreeneril Kaido Kaabermal,“ selgitas Hanson. „Mitmes kohas on toonitatud, et asjatundjad (treenerid) seisavad teatud määral oma huvide eest. Võistkonnavõistluses on see okei, seal peabki olema võistkonnavaim ja ühine hingamine. Kogu selle protsessi vastuolu on mitte asjatundjatest juhatuse ja asjatundjatest treenerite vahel. Kui juhatus tegi vägivaldse otsuses, et Lehis osaleb EMil, tekitas see turbulentsi, mis võib lõppeda sellega, et reedel kutsutakse juhatus tagasi kui ebapädevad otsustajad. See oleks muidugi õigustühine, sest see on valesti kokku kutsutud.“

Segadust rohkem kui rubla eest. Aga ikkagi, millised on tuuled Lehise olukorras?

„Ei oska muud öelda, et juhatus tuleb uuesti kokku ja arutab asja,“ räägib Hanson. „On inimlikult arusaadav, et esimese emotsiooni pealt tulistatakse emotsionaalseid välja ütlemisi, aga nagu Eesti vanasõna ütleb – tark ei torma. Enim, mis me teha saame – ja mis me EMi puhul tegime, et andsime treeneritele teada, et me pole ettepanekuga nõus ja palusime neil uuesti otsustada. Aga kui nad saadavad tagasi sama otsuse, siis see jääb pendeldama. Lõpuks peab juhatus otsustama. Ei pea olema nende reeglite järgi, mis me oleme ise kehtestanud, saab teha täiendavaid otsuseid.“

Hetkel on veel kõvasti lahtiseid otsi, üks neist ka finantsiline pool.

„On palju piiravaid tegureid, millega tuleb arvestada,“ sõnas mees. „Ei ütle, et selliseid, mis välistavad asja arutamise, aga kindlasti see, et meil on kinnitatud eelarve, kus on ette nähtud ka teatud summad MMil osalemiseks ja ettevalmistuseks. Oleme nõudnud aasta jooksul kõigilt summadest kinni pidamist. Peame ka seda probleemi arvestama ja silmas pidama, kui otsuseid teeme. Meil on eelarves ette nähtud MMil nelja sportlase lähetamine ja EMile viie sportlase saatmine on juba olnud probleem. Kui on eelarvedistsipliin, siis tuleb alati leida lahendusi. Ega ei olegi võimalik, et see olukord kõigile meeldivalt lõpeb. Kõige halvemal juhul lõpeb nii, et juhatus hääletatakse maha ja leitakse uus juhatus. Aga selline see elu on.“

Lõpetuseks spordist ka. Tuletame meelde – kolm Eesti naist olümpiaalal poodiumil. See on ülivõimas!