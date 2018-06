Endine tippvehkleja, Haapsalust pärit Boris Joffe jälgis Eesti epeenaiste vingeid EM-etteasteid arvuti ja televiisori vahendusel ning tundis uhkust, et tema esimese treeneri Endel Nelise loodud süsteem kannab endiselt vilja. „Kui hakkad mõtlema, et kaks esimest (Katrina Lehis ja Kristina Kuusk – toim) on Haapsalust ja nende treenerid, õde ja vend (Helen Nelis-Naukas ja Peeter Nelis – toim), on samuti sealt – see on ikka super, mis nii väikesest linnast on tulnud,“ räägib Joffe. „Endel Nelise koolkond toodab siiamaani häid tulemusi. Kõik on super. Ma ei oska teist sõna välja mõelda, kuigi see sõna mulle ei meeldi.“ Miks eestlannad nii tugevad on? „Meil oli kõva naiskond juba siis, kui vehklesid Heidi Rohi ja Marika Võsu,“ arutleb Joffe. „Kui Erika Kirpu ja Julia Beljajeva juunioride hulgas põmmutasid, mõtlesin: nad saavad vanemaks, siis tekib supervõistkond.“

Joffe toob välja ka Irina Embrichi tohutu kogemuse. „Tema ongi naiskonnavõistlusel need head kohad meile teinud,“ lausub 1974. aasta MMil nii individuaalselt kui ka meeskondlikult viiendaks tulnud Joffe. „Nüüd on juures Katrina Lehis, kes on looduslaps. Loomulikult teevad treenerid väga head tööd, nad on õpilastega suurepäraselt klappinud.“

Samas on Lehis sattunud tobedasse olukorda. Individuaalselt tuli ta Euroopa meistriks, ent tiimivõistluseks naiskonda ei pääsenud. „Olen ise sama asja läbi elanud,“ nendib Joffe. „Tulin NSV Liidu meistriks, kuid võistkonnavõistluseks mind Dünamo satsi ei pandud. See käib spordi juurde. Eestis on väga suur valik. Ma ütleks: see on hea, et meil nii palju valida on.“