Kui olid laupäeval telerit omav islandlane, siis ülisuure tõenäosusega vaatasid sa Islandi debüüti jalgpalli MMil Argentina vastu.

Tervelt 99.6% saareriigi elanikest, kes laupäeval televiisorit vaatasid, jälgisid just maailmameistrivõistluste mängu Islandi ja Argentina vahel ning pettumuseks polnud põhjust. Vaprad viikingid võitlesid välja 1:1 viigi.

