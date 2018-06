Seni polnud ükski Eesti tiim veel 3 turniiri jooksul finaali jõudnud. Esimesest paarist nägid vaatajad SERiOUS ja 1v5-os’i (Taani) mängu ülekannet. 1v5-os võttis selles paaris mõlemad kaardid ja läks edasi 2:0.

Mida ei suutnud poolfinaalis teha ecoc, seda tegi XGR-X tiim. Ecoc vs. Eclot lõppes 0:2 ja XGR-X vs. 1v5-os lõpplahenduseks jäi 2:0.

FINAAL XGR-X(EST) vs. Eclot Gaming (CZH)

Finaalis mängiti vanimat ja legendaarset map'i Dust2. Eesti juhtis selles 14:11, kuid peale aja mahavõttu leidsid tšehhid uue käigu ja Eesti pidi vastu võtma 14:16 valusa kaotuse..

Järgmine kaart oli Train ja see kaart oli jõudude vahekorra mõõtmiseks parim kaart. See nõuab meeskondliku tegutsemist ja reeglina võidavad seal parima suhtlusoskusega meeskonnad. Selle kaardi võitja selgitamiseks läks vaja koguni kahte lisaaega! Kusjuures Eesti poisid tulid juba üsna lootusetust seisust tagasi. Tabloo näitas 11:15 Eesti poolt vaadatuna ja alates sealt algas alles õige mäng pihta. Tšehhi esiviisikusse kuuluv meeskond vajas vaid üht ringi, et võita kogu finaal. Seda aga ei juhtunud. Ja meeskondlikult ning ühtse löögirusikana tegutsenud XGR-X võitis 22:19.

Seisult 1:1 jätkus turniir Overpassi kaardiga. Ka selles on võimalik mängu käigus mitmeid lahendusi, pettemanöövreid ja taktikalisi muutusi teha. See sobis Eesti poistele, sest moraalselt oli neil eelmisel kaardil Comebackiga meeleolu tagasi toodud. Vastastel oli aga raskem ennast taas käima saada, kui kogu turniiri võidust puudus vaid 1 punkt. Käima nad end ei saanudki ja XGR-X sõitis neist kindlalt üle 16:7.

Meeskond XGR-X mängis kooseisus:

Kapten Raul Madis "nyte" Edovald ( 20aastane)

Tim "ziila" Zimovtsev (17aaastane)

Marcus "KrassNer" Kangur (17aastane)

Max "mAXeLL" Frolov (19aastane)

Mängujuht Aron "zenki" Sile (18aastane)

(Gamerly)

INTERVJUU MEESKONNA KAPTENI RAUL MADIS EDOVALDIGA

Kaua olete koos mänginud?

Ametlikult me veel tiim ei ole, aga mina ja Tim oleme mänginud koos umbes 2 aastat, Maxi ja Aroniga umbes kuu aega ja Marcusega ainult selle Gamerly turniiri. Seega pole selle koosseisuga peaaegu üldse mänginud.

Kuidas meeskonna kokku saite?

Kuna minul ja Timil läks eelmine meeskond laiali, siis pidime otsima 3 uut liiget. Aroni ja Maxiga olime varem niisama mõned korrad mänginud ja Marcusel läks ka eelmine meeskond laiali ning siis ta oli nõus meiega mängima.

Kust sai alguse Sinu teekond arvutimängude maailma ja kuidas leidsid CS:GO?

Minu vanem vend mängis arvutimänge ja siis hakkasin tema järgi samuti mängima, üsna noorelt juba. Tõsisemalt hakkasin mängima pärast vigastust, mille tõttu pidin jalgpalli pooleli jätma. Kuna ma mängisin ka CS 1.6, siis ei olnud CS frantsiis minu jaoks võõras ja hakkasin CS:GO-d mängima umbes neli ja pool aastat tagasi. Enne seda mängisin CS 1.6 ja "League of Legendsi".

Millised omadused on vajalikud, et olla hea mängija?

Kõige tähtsamad on minu arvates motivatsioon areneda, kommunikatsioon, mehhaanilised oskused ja mängu mõistmine.

Mis loob meeskonnas nii-öelda hea keemia?

Mängijate omavaheline läbisaamine, üksteise austamine ja koos mängimine.

Film mida Sa oled kõige rohkem näinud?

Warrior.

Kas vaatad peale e-spordi ka mõnda traditsioonilist sporti? Millist?

Jah, ma vaatan jalgpalli.

Päeval “grind” või öösel “grind?

Päeval.

Kõige tähtsam osa gaming setup'ist on .... ?

Arvuti.

Suurim comeback?

Ei mäleta.

Kes on sul playlist'is enim esindatud?

Avicii

Mis on su rituaal enne turniire või matše? Kas on mingid kindlad harjutused, näiteks workshop map'id, DM-serverid vms?

Kindlat rituaali pole. Kõik oleneb ka sellest, kui palju aega on. Kindlasti veedan natuke aega bottide vastu workshop map'is, aga kui on rohkem aega siis ka deathmatch-serverites ja vahel ka FACEIT 5v5 PUG.

Iseloomusta 1 omadussõnaga igat oma tiimikaaslast.

Tim – humoorikas

Aron – pühendunud

Marcus – sõbralik