Jalgpalli MMi esimene voor on pakkunud ägedaid tulemusi ja näidanud, et maailma edetabel suurturniiril ei kehti. Omapärasel kombel on väikseim MMi korraldav linn Saransk saanud lõunaameeriklaste kirstunaelaks, kusjuures mängude eel on suure peo pannud püsti just selle maailmajao fännid.

Täna hommikust alates värvus Saransk kollaseks, sest üks rong teise järel tõi linna kolumblasi. Peruulasi oli siin kolm päeva tagasi olnud 15 000, staadionile jõudes näis aga, et nende naabrid löövad selle arvu küll üle. Ametlikuks pealtvaatajate arvuks anti 40 852, kollaseid tundus olevat minimaalselt pool rahvast. Mitu sektorit võtsid enda alla ka sinistes särkides jaapanlased.

See, mis toimus hümnide esitamise ajal, oli võimas! Kõik need 20 000+ kolumblast röökisid hümni täiest kõrist kaasa - võite seda detsibellide arvu seal "laulukaare" all ette kujutada! Järgnenud Jaapani hümn kõlas selle kõrval piano pianissimo'na, sest nende fännid suurt häält ei teinud.