Halb uudis Brasiilia jalgpallikoondisele ja selle fännidele: staarründaja Neymar lonkas tänasel treeningult minema.

Allolevast videost on näha, kuidas Neymarile teeb valu parema jala hüppeliigas, mis sunnib ta ühel hetkel valuliku näoga minema kõndima.

Sama koht tegi talle silmanähtavat muret ka alagrupimängus Šveitsiga, kus teda korralikult rapiti. Tegu on piirkonnaga, mida tal märtsi alguses opereeriti.

BREAKING: Neymar limps out of training three days before Brazil's match against Costa Rica (🎥 via @Esp_Interativo) pic.twitter.com/tciNSZ9kie