Senegal avas Aafrika jalgpallikoondise punktiarve sel MMil, kui alistas tulemusega 2:1 avaringi viimases matšis Poola.

Mäng algas hoogsalt, kuid sumbus õige ruttu uimaseks. Mõlemad üritasid, kuid ei suutnud üleliia ohtlikke olukordi luua. Kuniks Idrissa Gueye (Everton) 37. minuti kauglöök poolakast Thiago Rangel Cionekist rikošeti võttis ja Poola väravas maandus. Protokolli märgiti Cioneki omavärav.

See tähendab, et Poola pole juba üheksas järjestikuses MMi mängus suutnud taga nulli hoida. Ent Senegali ei suudetud hoida ka ühe peal. M'Baye Niang karistas 60. minutil oskuslikult ära poolaka kehva tagasisöödu ja viis aafriklased 2:0 ette.

Kuigi Poola ei toonud mängu olulist murrangut, suutis Grzegorz Krychowiak 87. minutil karistuslöögi järel peaga ühe värava tagasi lüüa (mees oli kastis täiesti valveta) ja poolakatesse uut usku süstida. Enamaks eurooplased aga võimelised polnud ja lahkuvad avavoorust kaotusega.

Seejuures ei saa kindlasti öelda, et Senegal ei väärinud toda võitu.

3 - #SEN are the only African team with a positive record @FIFAWorldCup (3 W, 2 D, 1 L). Proud. #POLSEN #FIFA18WorldCup pic.twitter.com/KxAzYtQ1Ua