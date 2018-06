Möödus kolm minutit, kui Artjom Dzjuba kodupubliku kolmandat korda rõkkama pani. Ka seal eksis Egiptuse kaitse. Tundus, et viimane pooltund tuleb pingevaba veeretamine.

Nii võinukski minna, kui videokohtuniku abiga (jälle!) poleks 73. minutil Egiptuse kasuks määratud penaltit. Mohamed Salah, kelle vastu viga tehti, realiseeris selle külmavereliselt ja taastas pisut egiptlaste eneseusku. Ent usuks see jäigi. Rohkem väravaid Peterburis ei nähtud.

👉 #RUS have now scored eight goals in their first two matches



👉 #RUS remain unbeaten at the #WorldCup against CAF-countries (W4-D1-L0), Egypt remain winless against UEFA countries at the World Cup (W0-D2-L3).#RUSEGY pic.twitter.com/fg1cnlk2Ti