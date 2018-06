Cristiano Ronaldo on koondise eest löönud nüüd 85 väravat. Enamat pole ette näidata ühelgi Euroopa jalgpalluril. Enne tänast jagas portugallane rekordis Ungari legendi Ferenc Puskasega.



Maailmarekord kuulub aga Iraani edurivimehele Ali Daeile, kes sahistas vahemikus 1993-2006 väravavõrke 109 korral (149 kohtumisega)

Cristiano Ronaldo has now scored 85 international goals; more than any other European player in the history of international football.



Legendary status confirmed. pic.twitter.com/qCuhdoDvqB