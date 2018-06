Tõepoolest, poolfinaalis kahekordse Euroopa meistri Violetta Kolobova vastu pööras Lehis võiduks 9:13 ning finaalis Kristina Kuuse vastu 5:10 kaotusseisu. Vehklemine on väga psühholoogiline ala, kas nood väljaronimised näitavad Lehise vaimutugevust?

"Tunded on väga vägevad," lausub Lehis pisut enam kui 24 tundi pärast triumfi. "Ma ei saa ikka veel aru, millega olen hakkama saanud. Kaks viimast matši olid minu jaoks äärmiselt keerukad."

"Tahan ise väga loota küll, et see näitab, et olen vaimselt küps," ütleb Lehis, aga ei oska ikka veel hästi sõnastada, kuidas säärased vägitükid õnnestusid.

"See on mu jaoks siiani müstiline. Pole varem kaotusseisus sellist vehklemist näidanud. Mingi hetk käis plõks ja hakkasin matši teistmoodi nägema. See oligi murdepunkt," arutleb ta.

Üht sõnab ta enesekindlalt: aastane poeg Henri, kes Novi Sadis emmele vapralt kaasa elas ja poodiumilgi käis, mõjub mõõgavõitlusele hästi.

"Poeg rahustab mind ja võtab pingeid maha. Asjad on natuke teistmoodi [kui varem]. Kaht rasket asja (tippsport ja lapse kasvatamine - M.T.) korraga teha on keeruline, aga samas ääretult põnev," märgib Lehis, kes pidas vahepeal kaheksakuulise võistluspausi.

Elukaaslase Harri kallistus on see kõikse magusam. (Martin Ahven)

Homme toimuvast EMi naiskonnavõistlusest jääb Lehis eemale, sest ei mahtunud koduse edetabeli kolme parema sekka ning treenerite nõukogu eelistas kogenud Irina Embrichi temale. Samal põhjusel pidanuks ta üldse EMi televiisorist vaatama, ent alaliidu juhatus otsustas Lehise erandkorras Embrichi asemel individuaalvõistlusele lähetada.

Ta tunnistab, et süda ja hing ihkaksid ka naiskonna eest vehelda, kuid ei kurda. "Olen väga rahul ja õnnelik selle võimaluse eest, et saan siin täna selle medaliga seista," ütleb Lehis.

Kuu aja pärast algab Hiinas MM, kuhu sõitvasse koondisesse Haapsalust pärit epeeneiu praeguse seisuga ülaltoodud põhjusel ei mahu. Võimalik, et alaliidu juhatus vaatab tolle otsuse ümber. Lehis ise aga teemaga, vähemalt avalikult, pead ei vaeva ("elan hetkes ja olen õnnelik tiitli üle"). Tema õnneks võtab selle võitluse enamjaolt enda peale treener Helen Nelis-Naukas.

Pikemas perspektiivis oli Novi Sadi triumf aga äärmiselt oluline. Emotsionaalselt, aga ka majanduslikult. Nimelt kindlustas kuldmedal andekale vehklejale kaheks aastaks Eesti Olümpiakomitee A-taseme toetuse (palgafond 2500 eurot miinus maksud + ettevalmistustoetus 2200 eurot + 1500 eurot treeneritoetust).

"See tõuge oli äärmiselt äärmiselt oluline. Raha on üks asi, aga ka tulemus ise annab nii palju enesekindlust ja näitab mulle, et olen võimeline vehklema nii kõrgel tasemel."