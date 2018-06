Salah vigastas oma õlga Meistrite liiga finaalis, kui jäi kahevõitluses Sergio Ramosega õnnetult hispaanlase alla kinni.

"Salah tundis ennast piisavalt hästi, et mängida. Selles vormis ta oli. Ma olen alati öelnud, et iga vutijuveeli taga peab olema toetav meeskond ja ma olen uhke, et meil see ka nii oli."

"Võib-olla polnud me piisavalt otsustavad, kuid peame võtma vastu ka kiitust selle eest, mida oleme juba ära teinud. Egiptus on 28 aastase vahe järel uuesti MMil," sõnas Cuper lõpetuseks.