Eesti võrkpallikoondis läheb täna õhtul kell 23 Challenger Cup'i raames vastamisi võõrustajate Portugaliga. Eelmisel nädalal suutsid sinilõvid lõunaeurooplastest üle olla, kuid koondise diagonaalründaja Renee Teppan usub, et portugallased on sellest kaotusest omad järeldused teinud.

"Portugal mängib nüüd kodus ja neil on midagi tõestada siin. Mull tundus, et eelmine kord olid teatud tegelased natukene üleolevad. Eks nad tegid sellest [kaotusest] omad järeldused ja arvan, et nüüd on keerulisem. Meil on selja taga pikk reis ja saaliski pole lihtne, sest on üsna palav, aga arvan, et muretsema ei pea. Kõik on meie endi kätes," sõnas Teppan videointervjuus.

Uudne on eestlaste jaoks ka kellaaeg, sest Portugalis tuleb Eesti aja järgi väljakule tulla lausa kell 23.00. "See on tõesti harjumatu ning sama on ka trennidega. Tuleb kõva harjumise nädal, aga tuleb vaimselt hakkama saada nende asjadega. Oleme tugevad kutid, küll me hakkama saame," oli Teppan kindel.