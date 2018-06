"Olen korduvalt öelnud, et olen suur egoist. Tahan tunnistada ainult kulda, paraku viimasel ajal tulevad ainult vähemkirkamad medalid. Sellegipoolest olen väga õnnelik," lausub ta laia naeratuse saatel Õhtulehele.

Koos meeskondlike autasudega on tal riiulil kaheksa tiitlivõistluste medalit, sealhulgas kaks MMi kulda (2010 ja 2013). Kas selles valguses pakub viimatine hõbe üldse täit rahulolu?

Ent see polnud turniiri esimene raske moment. "Alagrupp algas väga raskelt. Kuna olen edetabelis kõrgel, siis MK-etappidel ma alagruppi ei tee. Vehklen seal aastas ainult korra - EMil.

Aga viiele torkele on hoopis teine vehklemine kui 15le. Ei saa nii palju riskida. Lahtivehklemine võttis ikka tükk aega. Aga pärast... alguses olid vähe sobilikumad vastased, siis muutus aina raskemaks."

Epeekoondise peatreener Peeter Nelis on tunnistanud, et Novosjolov ei saa vajalikul määral trenni teha. Mis selle tervisega siis täpsemalt lahti on?

"Kergem on öelda, mis ei valuta," vastab Novosjolov lõbusalt. "Siit ja sealt annab aeg-ajalt tunda. Sellega peab lihtsalt arvestama. Mulle just öeldi, et olen 38aastane. Ise ei teadnudki."

Otsest vastust ta lõppeks ei annagi. Küll aga tunnistab, et nii tänavuse kui ka eelmise hooaja edu valem on olnud tark tegutsemine ning tervise säästmine. Näiteks EMi-eelses Haapsalu treeninglaagris, kus oli Venetsueela koondisega kohal ka Londoni olümpiavõitja Ruben Limardo, pidi Novosjolov end tagasi hoidma.

"Seal oli päris hea sparring, oleks tahtnud tunduvalt rohkem vehelda, aga oli vaja kõvasti pidurit tõmmata ja mitte hoogu sattuda. Tuli välja, et õnnestus. Hoidsin vormi õigeks ajaks."

Novosjolovi karjäär on kulgenud huvitavat rada pidi. Esimese individuaalse medali, MMi kulla võitis ta alles 30aastaselt. Ent nüüdseks on ta koju toonud juba kuus individuaalset autasu.

"Aastatega muutud targemaks, oskad jõuressursi paremini kontrollida ja ka taktikat vähe paremini," selgitab medalimasin.

Kuu aja pärast algab Hiinas MM. Mida vahepealne aeg toob? "Esimesed päevad stepsel pistikust välja, et natuke puhata. Seejärel vaatame, mis arstid ütlevad, et kui kõvasti saan trenni teha. Ja siis loomulikult juba saali, sest tüdrukud näitasid jälle koha kätte," osutab ta meie piigade kolmikvõidule.