Poola jalgpallikoondise peatreener Adam Nawalka leidis pärast 1:2 kaotusmängu, et Senegali teine värav oli väga omapärane.

Poola jäi mängus Senegali vastu 0:2 kaotusseisu, kui M'Baye Niang sekkus pärast vigastuspausi kohtuniku loal küljejoone tagant mängu. Välejalgne ründaja lõikas seejärel kohe poolakate tagasisöödu vahelt ning toksa palli kerge vaevaga võrku.

Koondise peatreener on aga kindel, et keegi tema kaitsjatest polnud valmis, et ründaja sel hetkel platsile naaseb. "See oli pentsik. Hoisime sel hetkel palli. Olen kindel, et kaitsjad ei näinud, et ta küljejoonelt mängu sekkub," sõnas Nawalka pärast kohtumist. "Wojciech [Szczesny] üritas küll olukorda päästa, kuid ei suutnud seda. Olime väga üllatunud, sest selles olukorras oli väga palju ebakõlasid."

Poola suutis mängu lõpus küll ühe värava tagasi lüüa, kuid lõpuks pidid nad Senegali 2:1 paremust tunnistama. Järgmises voorus ootab Nawalka hoolealuseid ees samuti avamängu kaotanud Kolumbia.