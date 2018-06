Citroeni WRC-meeskond kinnitas, et tänavuse hooaja lõpuni saab vallandatud Kris Meeke'ist tühjaks jäänud koha endale norralane Mads Östberg.

Östberg on tänavu osalenud juba Rootsi, Argentina ja Sardiinia rallidel ning mehel on ette näidata üks viies ning kaks kuuendat kohta. Sardiinias Prantsusmaa autotootja esisõitjaks olnud Östberg saab seega kaasa lüüa veel Soome, Türgi, Walesi ja Austraalia rallidel. Kataloonia võiduajamisel on tema asemel Citroeni roolis vanameister Sebastien Loeb.

"Meil on hetkel käimas üleminekuperiood ja vaatame pigem 2019. aasta suunas. Enne seda tuleb meil aga tänavune hooaeg lõpuni sõita. Mads saab oma kogemustepagasiga kindlasti aidata meil rahulikult edasi liikuda," sõnas meeskonna pealik Pierre Budar.

Östberg ise on tekkinud võimaluse üle loomulikult väga õnnelik. "Mul on au, et nad minusse niimoodi usuvad ja loodan anda endast kõik, et seda usaldust neile tasuda," sõnas norralane pressiteate vahendusel.

Östberg on oma karjääri jooksul võitnud ühe ralli (2012. aastal Portugalis), küll on tal ette näidata 16 poodiumikohta. Viimati tõusis mees pjedestaalile kaks aastat tagasi Mehhikos.