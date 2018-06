Tänavu NBA idakonverentsis enim mänge (59) võitnud Toronto Raports otsustas pärast nigelat play-off'i loobuda seitse aastat meeskonda tüürinud Dwane Casey teenetest ning praeguseks on Kanada esikossusats välja hõiganud ka uue peatreeneri nime.

Raptorsi uueks juhendajaks saab 50aastane Nick Nurse, kes on viimased viis aastat töötanud meeskonna abitreenerina. Casey käe all vastutas Nurse klubi rünnakutegevuse eest. Varasem NBA treenerikogemus mehel küll puudub, kuid tal on ette näidata kaks NBA tütarliiga G-liiga meistritiitlit Rio Grand Valley Vipersi ja Iowa Energy eesotsas.

G-liigas on mehe põhihooaja saldo 183 võitu ja 117 kaotust, ühtlasi on ta ainus treener, kes kroonitud kahe erineva meeskonnaga G-liiga tšempioniks.

Lisaks on mees treenerikogemust hankinud siinpool ookeanit. Aastatel 1995 kuni 2006 tegutses mees Suurbritannias ning tuli kahel korral ka riigi meistriks.