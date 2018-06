Kuulnud, et vestluskaaslane on Eestist, hüüatas Patricio: "Talinnn!" rõhuga selgelt sõna lõpus. "On mul õigus, kas see on teie pealinn? Käisin Eestis viis aastat tagasi. Tallinn on väga ilus! Külastasin ses piirkonnas veel mitut kohta, näiteks Helsingit."