Täna pärast keskpäeva Nižni Novgorodis end hotelli sisse seadmise järel tegin ümbruskonnas väikese tiiru ja tahtsin kohalikke spordilehti osta. Ent mida pole, seda pole. "Otsas," vastas leheputka müüja nii ajalehe Sport-Ekspress kui ka Sovetski Sport kohta. Asi on mõistetav: Venemaa koondis alistas teisipäeva õhtul Egiptuse 3:1, sisuliselt kindlustas edasipääsu play-off'i ja kogu riik on rohkem kui sillas. Mitmelt poolt Venemaalt anti teada, et MMi vaatamiseks loodud fännialad on lootusetult umbes. Moskvas asuv vägagi suur ala täitus nõnda, et ühel hetkel sissepääs suleti ja isegi metroorongides hakati teatama, et fännialale enam inimesi juurde ei lasta ja sinnapoole ei soovitatud minna. Ühtlasi suleti kaks alale lähimat jaama. Samamoodi suleti sissepääs Volgogradis.

Kaasanist raporteeriti, et suurem osa inimestest ootas mängu alates alles järjekordades, sest politsei otsustas turvameetmeid tugevdada - kõik sisenejad kombati põhjalikult läbi, ühtlasi paluti näidata, et mobiiltelefon töötab. Reeglina on meetmed sama karmid ainult staadioneile sisenedes.

Hilinejad ei jäänud paljust ilma, sest Venemaa hakkas väravaid lööma teisel poolajal ja jõudis kiiresti seisuni 3:0. Mohamed Salahi penaltist saavutatud auvärav ei aidanud egiptlasi piisavalt. "Tahtsime võita, kuid sama vajas ka Egiptus," alustas Venemaa koondise peatreener Stanislav Tšertšessov pressikonverentsi. "Psühholoogilises plaanis on need erinevad asjad. Pidime lahendama Salahi küsimuse. Suures plaanis täitsime selle, mida plaanisime." Tšertšessovilt küsiti, kas tegemist oli tema elu õnnelikema päevaga? "Loodan, et kõige õnnelikum seisab veel ees," vastas ta. Seejärel esitati järgmine küsimus ja juhendaja pareeris otsustavalt: "Kordasite kahel korral sõna "probleemid", kuid meie sõnavaras seda pole. Valisime ammu oma rea ja teame suurepäraselt, kuhu liigume. Analüüsisime asjaolusid, mis takistasid saavutamast edu Konföderatsioonide karikaturniiril. Oleme õnnelikud, et meil on kaks võitu ja et valmistame poolehoidjatele rõõmu. "Probleeme ag meil pole olnud, ei ole ega tule!" Endine Venemaa koondislane Andrei Kantšelskis soovitas aga endiselt jääda kahe jalaga maa peale. "Mängisime üle kõigest Egiptuse, meeskonna, kes pole alati hiilanud ja kellele pääs MMile tähendas keerulise ülesande täitmist. Aga hakata veel lasteaia (Saudi Araabia - toim) üle saadud võidust mingeid järeldusi tegema ja hurraa! karjuma, pole õige. Ees ootab Uruguai ja meeskonnad, kelle vastu hakkame mängima play-off'is. Suhtumisest koondisse saab alles pärast seda rääkida. Suhtumine peab olema õiglaselt adekvaatne," rääkis Kantšelskis ajalehele Sport-Ekspress.