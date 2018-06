MMi avavooru põhjal näib, et jalgpallieliiti sõidutavas kujuteldavas trammis on taas kitsamaks läinud. Vabatahtlikult ei välju keegi, kuid igas peatuses (loe: suurturniiril) proovivad uued näod end kõikvõimalike võtetega vagunisse pressida.

Õppetund 1: vaja on alternatiivseid liidreid. Igasuguse valehäbita umbkaitses istunud Island nullis Lionel Messi nii edukalt, et juhuslikult teleka ette sattunud vutikauge vaataja võinuks tolle mängu põhjal järeldada, et argentiinlaste nr 10 on keski keskpärane jalgpallur.

Messi armastab möllata vastase kaitse- ja poolkaitseliini vahelisel aasal. Tema õnnetuseks nappis Islandi neljaste liinide vahel rohelist muru nagu Tokyo kesklinnas. Seega sai Messi enamasti palli olukorras, kus teda ja Islandi väravat lahutas kaheksa vihast viikingit. Neist vähemalt kaks tormasid teda reeglina ka kohe survestama. Plaan toimis, sest argentiinlased ei suutnud (või ei julenud?) Messi-sõltuvusest lahti rabeleda, vaid hääbusid ühes liidriga.

Lionel Messi (tumedas) oli pidevalt islandlaste kõrgendatud valve all. (Cal Sport Media / Sipa USA/Scanpix)

Teine hea näide on Neymar. Esimestest minutitest oli klaar, et Šveitsi keskpoolkaitsja Valon Behrami päeva ainuke ülesanne on hakkida Brasiilia suurimat staari. Võib öelda, et see õnnestus ideaalselt. Behrami võitis enamiku kahevõitlustest ja surus Neymari pidevalt keskjoone lähistele. See aga pole Neymari mäng.

Ometi otsisid meeskonnakaaslased järjekindlalt maailma kalleimat mängumeest. Kas brasiillased ei adunud Behrami võimu? Ei söandanud Neymari alatoita? Uskusid, et iga järgmine tribling võib siiski edu tuua? Tõsi, Neymar teenis ka omajagu karistuslööke, kuid suuremat tulu neist ei tõusnud. Pigem vajanuks Brasiilia veel mõnd meest (neid peaks ju jaguma!), kes mängu rohkem enda peale võtab. See ehk jätnuks mingitel momentidel Neymarilegi rohkem vabadust.

Õppetund 2: võite ei kingita, need tuleb ise võtta. Pole just revolutsiooniline mõttetera, eks? Ma ei taha uskuda, et aastal 2018 mõni tippmeeskond veel vastast alahindab. Siiski näis teleri vahendusel, et mõnigi äss lootis kergema tööpäevaga pääseda. Näiteks Brasiilia võttis 1:0 värava järel (20. minutil!) jala gaasipedaalilt, selmet hea emotsiooni ja lustiga teist ning kolmandat jahtida. Šveitsi viigivärav mõjus küll äratusena, kuid siis olid trumbid juba keskeurooplaste käes.

Niisamuti jäi silma, et Prantsusmaa ründavamad mehed ei suvatsenud alatihti pallikaotuse korral tagasi töötada, mis pole märk kustutamatust võidujanust. Rääkimata kesisest mängutempost, mis kehtib vähem või rohkem kõigi suurte kohta (va Hispaania - Portugal, kes korraldasid omavahel meeldivalt vinge tulevärgi). Pean silmas, et tipud allusid näiliselt liiga lihtsalt viigi peale mängima tulnud meeskondade suretamistaktikale. Küllap lootuses, et niikuinii nad eksivad. Vahel eksisidki, vahel mitte.