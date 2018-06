Jalgpalli saab vaadata igalt poolt - alustades mobiiliekraanist, lõpetades kinolinal. Viimasest on ilmselt kõige mõnusam.

Õhtuleht uuris Forum Cinemas käest, kui palju rahvast on Coca-Cola Plazas jalgpalli vaatamas käinud. Seni on igal päeval näidatud vähemalt üht mängu ning ülekandeid on olnud kuus. Veerandfinaalidest alates plaanitakse vutti näidata ka Viljandis ja Tartus.

Seni on keskmisel olnud ülekande kohta 15-20 vaatajat, kuid näiteks eilset Venemaa-Egiptus mängu külastas 40 inimest.

"Algus on olnud pisut konarlik, kuna oleme Eestis ainukesed, kes näitavad kõrgema andmeedastuskiirusega ülekandeid ning kuna läbirääkimised erinevate instantsidega veinisid pikale, siis ka müüki tulemine ja reklaam olid alguse poole pigem kesisemad," sõnas Forum Cinemas turundus- ja müügijuht Liis Mengel Õhtulehele. "Finaaliks on 60 inimest endale juba piletid ära ostnud ning peatselt saabuvad müügile ka ülejäänud finaalmängud."