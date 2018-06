Kui mais kirjutas korvpall24.ee sellest, et Eesti Korvpalliliit planeerib madalamates liigades reformi ning plaanis on luua uuesti ka III liiga, siis nüüd on alaliidu juhatuse poolt plaanidele antud roheline tuli.

“Juhatus andis meie plaanile kinnituse ja algaval hooajal mängitakse I ja II liigas samasuguse formaadi järgi kui seni, aga teadmisega, et esiliiga võitja, kui täidab ära ette määratud kriteeriumid, tõuseb võidu korral meistriliigasse,” sõnas Korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa.



Lisaks otsustati juhatuses ära ka see, et G4S Noorteliiga uuel hooajal kõrgemal tasemel kaasa ei tee, olgu selleks siis Eesti meistriliiga või Eesti-Läti ühisliiga. Kuna Eestis jätkatakse tõenäoliselt seitsme klubiga, kuid plaanis on kõrgseltskonnas pakkuda väljundit kaheksale klubile, siis vähemalt järgmisel hooajal KML-is viimaseks jäänud tiim oma koha pärast kartma ei pea ning esiliiga võitja tõuseb vajalike nõudmiste täitmisel meistriliigasse juurde. Valga-Valka on ka Eesti-Läti ühisliiga arvestuses kui Eesti võistkond.

Tervet artiklit saad lugeda korvpall24.ee lehelt!