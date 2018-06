Brasiilia ründestaar on Hispaania meedia sõnul oma koduklubile öelnud, et on Pariisis õnnetu ja tahab peale vaid üht klubis veedetud hooaega lahkuda.

Alates 26aastase brasiillase eelmise suve rekordilisest 220 miljoni euro suurusest üleminekust Prantsusmaa pealinna, on väidetud, et Neymarile Pariisis ei meeldi. Oli ka tüli Uruguay ründaja Edinson Cavaniga, sest ei suudetud kokku leppida, kes lööb penalteid ja karistuslööke. Lõppkokkuvõttes ei tundunud see aga Neymari segavat. Brasiillane lõi 30 mänguga 28 väravat ja andis ka 16 tulemuslikku söötu.

Väidetavalt oli brasiillasel Ligue 1 tiitlivõidu päeval PSG presidendi Nasser Al-Khelaifiga kohtumine ning Neymar on kindel, et Prantsusmaa tšempionid lasevad tal minna ja alustada läbirääkimisi Madridi Realiga.

Lõuna-Ameerika staar peab ilmselt siiski uuesti mõtlema, sest PSG ei taha oma talismani kaotada ja Al-Khelaifi loodab, et uus peatreener Thomas Tuchel suudab ründajat veenda klubisse jääma.

Daily Expressi andmetel kardab Madridi Real, et Neymar ei pruugi isegi Pariisist lahkumise korral Hispaania pealinna kolida, sest Neymaril on väga hea läbisaamine Barcelona Lionel Messiga. Ka Manchester United on brasiillasest huvitatud, ent Hispaania ajalehed arvavad, et Neymar eelistab tagasi Katalooniasse minna.