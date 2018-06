Ilma individuaalvõistlusel hõbemedali võitnud Nikolai Novosjolovita võistelnud vehklejad koosseisus Sten Priinits, Peeter Turnau, Jüri Salm saavutasid Serbias toimunud EMil kuuenda koha.

Kohtumises 8 sekka alistati 45:41 Saksamaa võistkonna, kuid kahjuks

pidid Eesti mehed veerandfinaalis tunnistama 29:45 tugeva Prantsusmaa

meeskonna paremust.

Järgmised 5-8 koha matšides alistati esmalt 33:26 Ungari, aga Ukraina vastu seekord ei saadud ja kaotati 33:45. Võistlusest võttis osa 20 meeskonda.



Homme on võistlustules Eesti naiskond ning ootused on suured. Individuaalvõistluses saavutati võimas kolmikvõit, kuid kuldmedalist on võistkonnast välja jäetud.