Avamängus Portugaliga suureskoorilise 3:3 viigi teinud Hispaania oli Iraani koondisega püstihädas, kuid suutis napi 1:0 võiduga pääseda.

Oodatult haaras Hispaania koondis kohe mängu algusest ohjad enda kätte ja avaldas Iraanile meeletult survet. Kuigi ka Iraanil tekkis paar võimalust kontrarünnakutel, oli olukord siiski Euroopa meeskonna kontrolli all. Pallivaldamine oli hispaanlastel lausa 81%! Mis puudus, oli värav.

Teine poolaeg jätkus samamoodi ning Hispaania surve kandis lõpuks ka vilja. 54. minutil löödi pall vastu Diego Costat ja hispaanlased said rahulikumalt hingata. Mitte kauaks, sest Iraan ründas turmtulega. Jõuti ka sihile, aga pärast väravatähistust selgus, et lööja oli suluseisus. Iraanil oli veel ridamisi suurepäraseid võimalusi viigistamiseks, aga favoriidid pidasid vastu ja pääsesid 1:0 võiduga.

Alagrupis on seis endiselt lahtine ning kõikidel peale Maroko on võimalus edasi pääseda. Viimases voorus peab Iraaniga madistama Portugal, hispaanlaste vastaseks on kaks üheväravalist kaotust saanud Maroko.