Cristiano Ronaldo jaoks on MM alanud suurepäraselt. Ta on kahe mänguga löönud neli väravat ning Portugalil on kirjas viik Hispaania vastu ning eilne võit Maroko üle.



Tiimi peatreener Fernando Santos kiitis eile superstaari tabavalt.



"Cristiano Ronaldo on nagu portvein, ta muutub ajaga," sõnas Portugali kaks aastat tagasi Euroopa meistriks tüürinud Santos. "Tavapärastest mängijatest erinevalt areneb ta kogu aeg. Hetkel ei mängi ta samamoodi nagu neli-viis aastat tagasi või nagu kahe-kolme aasta pärast. Ta tunneb end väga hästi ja teab, mida tegema peab."



Ka meeskonnakaaslane Bernardo Silva ütles sõna sekka.



"Ta on fantastiline mängija, tema kirjeldamiseks pole sõnu," kommenteeris poolkaitsja. "Kui ta pole kõigi aegade parim mängija, siis ta on vähemalt üks parimatest läbi aegade. Fantastiline mängija, kes üritab seda iga mänguga näidata."