Kel teravad silmad või kes identifitseerivad end kehakarvagurudena, märkasid eile Cristiano Ronaldo juures kindlasti midagi uut.



Portugali megastaar näitas eile mängus Maroko vastu avalikkusele oma kitsehabet. Fännid hullusid ning hakkasid mõtisklema, mis Ronaldot sellise sammuni ajendas.



Õnneks kergitas Ronaldo saladusloori.



"Mu uus habe? See oli nali (Ricardo) Quaresmaga. Me olime saunas ja hakkasin oma habet ajama. Jätsin natuke alles ja ütlesin, et kui ma Hispaania vastu värava löön, siis ma ei aja seda MMi lõpuni ära. See tõi mulle õnne - lõin Hispaania vastu värava ja lõin ka täna (eile). Nii et ma jätan (kitsehabe) alles."