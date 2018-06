Endine Manchester Unitedi staar Roy Keane oma keelt peidus ei hoia ning räägib tavaliselt avameelselt, mida ta asjadest arvab.



Eile enne Iraani-Hispaania matši oli tal ühtteist öelda Iraani koondise portugallasest peatreeneri Carlos Queirozi kohta. Queiroz oli aastatel 2002-2003 ja 2004-2008 Manchester Unitedi abitreener, Keane mängis suurklubis 2005. aastani.



"Ta oli minu vastu lõpus väga lugupidamatu," ütles ta telekanalis ITV. "Ta kahtles minu lojaalsuses ja saatsin ta heasse kohta, aga üks minu suurimaid kahetsusi on see, et ma oleks pidanud tal ilmselt pea otsast rebima. Aga ta on suurepärane treener ja ta teeb Iraaniga suurepärast tööd."