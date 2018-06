Nii suurele üritusele nagu jalgpalli MM rändab rahvas kohale kogu maailmast ning kui valdav enamus kasutab traditsioonilisi transpordivahendeid ja -viise, siis mõnigi tuleb tavatult ja omal käel. Kes tuhandeid kilomeetreid jalgrattal, kes traktoril. Ühe Šveitsi seltskonnaga juhtus anekdootlik, aga õnneliku lõpuga lugu.

Nimelt asus too viieliikmeline seltskond kodumaalt autoga teele ning eelmisel nädalal oli esimeseks sihtkohaks Doni-äärne Rostov, kus nende koondis mängis Brasiiliaga. Ühel hetkel selgus, et sõiduauto asemel oleks parem edasi liikuda tankiga.

Ukraina ajakirjanik Anna Dombrovskaja kirjutas oma Facebooki küljel: "Grupp jalgpallifänne Šveitsist oleks Ida-Ukrainas äärepealt sattunud eesliinile. GPS suunas nad Donetskisse, ööbida plaaniti Amvrossijevkas (jääb Donetskist kagusse, Venemaa piiri lähedale - V.A.) asuvas hotellis. Huvitav on asjaolu, et Ukraina piiri ületamisel või mõnes kontrollpunktis ei päritud šveitslastelt sõidu eesmärgi kohta. Autos säras MMi võidukarika suveniir, lisaks olid masinal kirjad, mis andsid üheselt mõista, et nad sõidavad Venemaale jalgpalli MMile! Mul tuli inglise keelt meelde tuletada, et aidata eurooplastest külalistel ohtlikust piirkonnast välja sõita ning leida Rostovisse jõudmiseks teine, ohutu tee."