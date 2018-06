Egiptuse koondise MM pole läinud nii nagu nad ise lootsid. Kahe vooruga on tabelis ümmargused 0 punkti ning ees terendab kojusõit. Enne veel tuleb aga 25. juunil pallida Volgogradis Saudi Araabiaga.



Meediasse on jõudnud kuuldused nagu poleks MMi eel õlavigastusega maadelnud superstaar Mohamed Salah rahul sellega, kuidas Egiptuse koondis MMiks valmistus. Nimelt olevat koondise ümber liiga palju kõrvalisi tegelasi liikunud.



Salahi ja Egiptuse jalgpalliliidu vahelt on varemgi must kass läbi jooksnud.

Aprillis oli tüli selles, et Salahi pilt leidis koha Egiptuse esinduse lennuki peal, kuid koondist toetab üks mobiilifirma ning Liverpooli staari teine.



Spekuleeritakse ka selle üle, et Salah lahkub enne viimast matši Egiptuse koondise juurest ning sõidab koju.



Mees ise lükkas Twitteris kuulujutud ümber.



"Kõik Egiptuses on ühise asja eest väljas ja meie vahel pole ühtegi konflikti. Austame üksteist ja koondise omavahelised suhted on väga head," kirjutas ta.