ÕHTULEHE TRIKIKOOL | Õpi koos meiega ägedaid jalkatrikke tegema!

Õhtulehe trikikoolis on viis saadet – igas osas õpivad osalejad erinevaid trikke. Ela koos meiega kaasa, kui hästi neil see välja tuleb!

Jalgpalli MM on suure hooga läinud käima ning pea iga vutihuviline sooviks palliga ringi käia sama osavalt nagu tippjalgpallurid. Õhtulehel on midagi teile – õpi koos trikipalluri Eno Lintsiga ägedaid jalgpallitrikke, millega avaldad muljet!

Jalgpalli mängimist alustasin juba 4-5 aastaselt, kui sellest kujunes põhiline ajaveetmise viis sõpradega. Jalgpallitrennis käisin umbes 11 aastat kuni 2007. aasta lõpul hakkasin trikitamise vastu huvi tundma. Trikitamise juurde jõudsin oma lemmik jalgpalluri Ronaldinho tõttu. Tegemist oli ja on isegi tänasel päeval (kuigi ta on lõpetanud) kõige virtuoossema ja meisterlikuma mängumehega, kellest tema karjääri tippaegadel mitmeid trikitamise videoid tehti. Nii sain endale külge selle pisiku ning hakkasin tasapisi oma kodus keldris trikke harjutama – keldrisse sai selleks puhuks mulle isegi oma trennisaal rajatud. Paralleelselt trikkide tegemisega mängisin veel mõned aastad ka jalgpalli, kuid ühel hetkel mõistsin, et trikijalgpall ehk freestyle jalgpall on minu kutsumus. Niimoodi treenin ma tänagi igapäevaselt mitu tundi.