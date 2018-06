Täna teatas Eesti jalgpalli kõrgliigas palliv Narva Trans, et on sõlminud lepingu 22aastase kaitsemängija Matheus Trochega.



Viimati pallis Troche Portugali kolmandas liigas, enne seda on ta kuulunud ka Rootsi esiliigaklubi Ängelholm ridadesse.



Mees on sündinud Paraguays ning kuulunud riigi U20 koondisse, kuid tal on olemas ka Brasiilia pass. Brasiilias on ta pallinud nii suurklubide Santos kui ka Fluminense noortetiimides.