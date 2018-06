Möödunud hooajal Horvaatia esiliiga klubi Gorica eest 20 mänguga 6 väravat löönud Eesti koondise ääremängija Henrik Ojamaa siirdus Poola kõrgliigaklubisse Legnica Miedz.



Uueks hooajaks Poola kõrgliigasse tõusnud klubiga sõlmis Ojamaa täna hommikul 2+1 lepingu.



"Mul on hea meel siin olla," sõnas Ojamaa tiimi kodulehele. "Meeskond tõusis just kõrgliigasse ja mulle meeldib, kuidas klubi juhitakse. Mängijad moodustavad hea meeskonna ja treeneril on põnevad idee. Usun, et jätkame sel hooajal arenemist."



Ojamaa on varemgi Poola liigas kuulunud, aastatel 2013-2015 kuulus ta tippklubi Varssavi Legia rivistusse. Miedz on Ojamaa 14. välisklubiks.



100 000 elanikuga Legnica asub edela-Poolas Wroclawi lähistel. Miedzi võimsaimaks saavutuseks on 1992. aastal võidetud Poola karikas.