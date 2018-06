26. juulil algavaks Soome ralliks valmistuv Ott Tänak leidis testikatsete ajal veidi aega, et sotsiaalmeedias väike vimka visata.



Toyota ralliäss postitas Twitterisse pildi, kuidas ta naudib lõunasööki rehvi pealt.



"Nelja tärni Michelini restoran testimise ajal? Pole probleemi!" kirjutas ta.

4 star michelin restaurant during the testing session? No problem, @TGR_WRC team will arrange it! 😎#RallyFinland #PET #MichelinStar #MichelinStarRestaurant @Michelin_Sport @TGR_WRC @RallyFinland pic.twitter.com/XMiH8Y8scL