Manchester Unitedi jalgpalliklubi tegi oma selle suve teise täienduse, ostes endale Fredi mängijaõigused.

Punased Kuradid käisid Donetski Šahtarile 25aastase brasiillase eest lauale ligi 60 miljonit eurot. Esialgsetel andmetel sõlmis poolkaitsja Unitediga viieaastase lepingu, mida klubil on soovi korral võimalik veel aasta võrra pikendada.

Brasiilia koondisega hetkel MMil olev Fred veetis viimased viis hooaega Ukraina tippklubis ning käis selle aja jooksul platsil 156 korral, lüües ka 14 väravat.

"Tegemist on maailma suurima klubiga ja olen väga õnnelik, et olen nüüd selle imelise meeskonna liige. Võimalus töötada koos Jose Mourinhoga, kes on võitnud treenerina väga palju tiitleid, ei tohi niisama käest lasta," sõnas brasiillane.

Juba varem oli United enda ridu täiendanud äärekaitsja Diogo Dalotiga, kes toodi endale Porto meeskonnast.