"Põhimõtteliselt olen ikka rahul. Suur amps ajab suu lõhki. Medal on medal. Unistada võib kõrgemalt. Aga kogu aeg kulda võita pole nii lihtne. Konkurents on päris tihe."

Päeva esimeses kolmes matšis vahetas Kaaberma omavahel Kristina Kuuske ja Erika Kirput, kuid pronksi nimel vehkles duost vaid Kuusk. Treener selgitas, et planeeritud jagamine oli vaid avaringis Suurbritannia vastu ("Et kõiki soojas hoida.", teistes tegutseti vastavalt vastasele. "Ühele on üks vastane ebamugavam, teisele teine."

Jättes kõrvale kõikvõimalik reeglid, vaid puhtsportlikult, kas värske Euroopa meister Katrina Lehis oleks täna naiskonda tugevdanud? "Ma ei viitsi samamoodi (nagu reporter - M.T.) selle teemaga tegeleda. Praegu on uus situatsioon. Enne EMi oli üks, nüüd on uus.

Individuaalvõistlus näitas, et kõik tüdrukud on võimelised EMilt või isegi MMilt medali tooma. See pole uudis. Paar päeva tagasi oli Lehis kõige tugevam, täna oli uus päev. Paraku nii see on. Ega võistkonda ei saa enam võistluste käigus muuta, ülesandmine oli enne tehtud."