Novi Sadi EMilt pronksmedali võitnud epeenaiskonna liige Julia Beljajeva kinnitas, et eelmise aasta maailmameistrid on ka tolle tulemuse üle siiralt õnnelikud.



"Oleme väga rõõmsad. Arvestades, et meie hooaeg polnud väga stabiilne, on pronks meile kuldaväärt," lausus Beljajeva telefonitsi Õhtulehele. "Suutsime end ikkagi tiitlivõistluseks kokku võtta."

Mis nipiga end pronksimatšiks kokku võtsite? "See polnud esimene kord, kui kaotame poolfinaalis. Meil on juba kogemust, et ei tohi käsi alla lasta. Pronks on ju ka medal. Väga väärtuslik medal.