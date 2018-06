Mahatškala Anži jalgpalliklubi endine tegevdirektor Eldar Issajev on Venemaa võimude poolt kinni peetud. Meest süüdistatakse mustal turul (võlts)MM-piletitega äritsemises.

Prantsusmaa väljaande L'Equipe'i andmetel müüs Issajev Hiina fännidele võltsitud pileteid. Endist Anži ninameest võib süüdimõistmise korral ees oodata kuni kümneaastane vanglakaristus.

Issajev tegutses organiseeritult ning väidetavalt teenis ta piletite müügi pealt 860 000 eurot. Väljaande Global Times sõnul suutis mees vutihulluses hiinlastele maha parseldada 3500 piletit.

Hiina saatkond avalikustas eelmisel nädalal, et Anži Msk nimeline firma on kohalike reisibüroode kaudu müünud hiinlastele jalgpalli MMi pileteid, mis on hiljem aga kehtetuks osutunud. Näiteks ei pääsenud 30 Venemaale reisinud hiinlast nädalavahetusel Argentiina ja Islandi vahelisele kohtumisele.

Issajev tegutses Anži meeskonna tegevdirektorina kümme kuud, kuid tagantati ametist mullu oktoobris.