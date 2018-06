"Peab natuke seedima. Saku suurhallis mängida on ikka teine asi, seni olin harjunud siin tribüünil istuma ja suurt mängu jälgima," rääkis ääremängija pärast mängu.

Täiskasvanute koondise debüüdi teinud Raieste tunnistas peale kohtumist, et tänane kohtumine oli tema jaoks suur asi.

"Mängu tempo oli teine, kui olen harjunud. Alguses paned täiega, siis tõmbab punasesse ära, aga pärast kui saad mängu rütmi, siis ma küll ei tundnud, et oleksin kellestki aeglasem," lisas ta.

Korvpallikoondisel on aega vähe. Samad meeskonnad kohtuvad 25. juunil Helsingis, siis on Soomel väljakul ka NBA mees Lauri Markkanen. Eesti MM-valikmängud on 29. juunil ja 2. juulil, külla sõidetakse Suurbritanniale ja kodus võetakse vastu Kreeka.